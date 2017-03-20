Делегация ирландцев в килтах посетила матч "Краснодар" - "Уфа"

Делегация из 15 ирландцев посетила матч 20-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Уфа" (0:0). Делегация гостила в столице Кубани в рамках проекта по обмену между Россией и Национальным советом Ирландии по вопросам молодежи и спорта. Мужчины пришли на стадион в национальной одежде, отличительной особенностью которой являлись килты.

Гости пришли с официальным мячом сборной Ирландии и салатницей ручной работы, которые стали призом лучшему игроку матча. Получил его хавбек "Краснодара" Маурисио Перейра.

– Мы получили сегодня незабываемые впечатления, – сказал один из ирландских гостей Дэмьен Соул. – Слышали об этом стадионе и очень хотели на нем побывать, увидеть все собственными глазами. Увиденное превзошло наши ожидания – это грандиозное сооружение, одна из лучших футбольных арен в Европе! Понравился и сам футбол, даже несмотря на то, что встреча завершилась без забитых мячей. А полузащитник "Краснодара" под 33-м номером стал настоящей звездой матча – он был на поле самым миниатюрным, но своей энергетикой заводил всю команду хозяев и вел ее вперед на протяжении всего игрового времени.