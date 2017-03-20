19:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Делегация ирландцев в килтах посетила матч "Краснодар" - "Уфа"

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Делегация из 15 ирландцев посетила матч 20-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Уфа" (0:0). Делегация гостила в столице Кубани в рамках проекта по обмену между Россией и Национальным советом Ирландии по вопросам молодежи и спорта. Мужчины пришли на стадион в национальной одежде, отличительной особенностью которой являлись килты. 

Гости пришли с официальным мячом сборной Ирландии и салатницей ручной работы, которые стали призом лучшему игроку матча. Получил его хавбек "Краснодара" Маурисио Перейра

– Мы получили сегодня незабываемые впечатления, – сказал один из ирландских гостей Дэмьен Соул. – Слышали об этом стадионе и очень хотели на нем побывать, увидеть все собственными глазами. Увиденное превзошло наши ожидания – это грандиозное сооружение, одна из лучших футбольных арен в Европе! Понравился и сам футбол, даже несмотря на то, что встреча завершилась без забитых мячей. А полузащитник "Краснодара" под 33-м номером стал настоящей звездой матча – он был на поле самым миниатюрным, но своей энергетикой заводил всю команду хозяев и вел ее вперед на протяжении всего игрового времени.

Дополнительная информация

https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=128408

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Нефилим

Килт - это же Шотландия? И они по традиции под ним ничего не носят... А это уже страшно)

19:50

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