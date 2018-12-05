Дела Кокориных, Мамаева и Протасовицкого будут слушаться в одно время в одном зале

В среду, 5 декабря, Тверской районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева на два месяца – до 8 февраля 2019 года.

Как стало известно "СЭ", дела братьев Кокориных, Мамаева и приятеля хавбека "Краснодара" Александра Протасовицкого будут слушаться в одно время в одном зале.

Напомним, что игрокам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Кокорин и Мамаев помещены под стражу в столичное СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря. (Андрей Михайлов)

Кокорин и Мамаев выйдут на свободу? Заседание суда. Live!