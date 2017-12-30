18:50 | Футбол — РФПЛ

Дедечко сменил "СКА-Хабаровск" на "Мариуполь"

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Полузащитник Денис Дедечко, ранее выступавший в составе "СКА-Хабаровск", перешел в "Мариуполь", информирует пресс-служба азовцев. Соглашение с хавбеком рассчитано до конца текущего сезона. Детали трансфера не уточняются.

Напомним, что футболист выступал в составе хабаровчан с 2016 года. В текущем сезоне 30-летний украинец провел за клуб 20 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

На данный момент "СКА-Хабаровск" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков после 20 матчей. "Мариуполь" идет на седьмом месте в украинской премьер-лиге. "Моряки" набрали 23 балла после 18 игр.

Дополнительная информация

http://fcmariupol.com/news/?id=8431

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Al Rains

Ну и зачем эти хохлы все нужны...кроме Ярмоленко))

20:00