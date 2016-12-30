Дед Мороз подарил Фернандесу словарь, а Акинфееву - сухари

ЦСКА выпустил новогодний видеоролик, в котором Дед Мороз делает подарки игрокам команды. Защитник Мариу Фернандес "получил" португальско-русский словарь, Зоран Тошич - баскетбольный мяч, Федор Чалов - бутылку детского шампанского, Сергей Игнашевич - книгу "Основы фотографии в Instagram", а голкипер Игорь Акинфеев - сухари.
shpasic
Фернандесу впору было шлем или костыли дарить.
14:14
MAYERICK
Так вот почему сухари - дырке-ладошкин участник договорняков в ЛЧ и теперь "присядет"?.............
14:08
Slim Taller
Количество сухарей совпало с рекордом Игоря в международных матчах?!
13:48