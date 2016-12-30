13:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дед Мороз подарил Фернандесу словарь, а Акинфееву - сухари

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ЦСКА выпустил новогодний видеоролик, в котором Дед Мороз делает подарки игрокам команды. Защитник Мариу Фернандес "получил" португальско-русский словарь, Зоран Тошич - баскетбольный мяч, Федор Чалов - бутылку детского шампанского, Сергей Игнашевич - книгу "Основы фотографии в Instagram", а голкипер Игорь Акинфеев - сухари.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

Фернандесу впору было шлем или костыли дарить.

14:14

MAYERICK

Так вот почему сухари - дырке-ладошкин участник договорняков в ЛЧ и теперь "присядет"?.............

14:08

Slim Taller

Количество сухарей совпало с рекордом Игоря в международных матчах?!

13:48

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