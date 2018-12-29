"Дед Мороз Эдер исполняет мечты миллионов". Новогодний ролик "Локомотива"

"Локомотив" опубликовал предновогодний ролик, главным героем которого стал нападающий Эдер в роли Деда Мороза. Мысль клипа состоит в следующем: "Иногда одного удара недостаточно".
– Кому доверить ответственную роль Деда Мороза? Конечно же, главному волшебнику "Локо" Лопесу "Санте" Эдеру. У этого "дедушки" очень большой опыт осуществления мечты миллионов болельщиков, – говорится в сообщении.
Кому доверить ответственную роль Деда Мороза? 🌪🥳☝🏼⚡️🎉 Конечно же, главному волшебнику "Локо" Лопесу "Санте" Эдеру. У этого "дедушки" очень большой опыт осуществления мечты миллионов болельщиков! 🎁🧸📩🤔🤙🏼💪🏼 Загадывайте желания, не переставайте мечтать и ставить самые глобальные цели, а мы постараемся помочь в осуществлении! 💚🚂😍🔥 С Наступающим, красно-зелёные! #ТолькоЛоко #СамыйЛучшийКоллектив