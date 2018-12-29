"Дед Мороз Эдер исполняет мечты миллионов". Новогодний ролик "Локомотива"

"Локомотив" опубликовал предновогодний ролик, главным героем которого стал нападающий Эдер в роли Деда Мороза. Мысль клипа состоит в следующем: "Иногда одного удара недостаточно".

– Кому доверить ответственную роль Деда Мороза? Конечно же, главному волшебнику "Локо" Лопесу "Санте" Эдеру. У этого "дедушки" очень большой опыт осуществления мечты миллионов болельщиков, – говорится в сообщении.