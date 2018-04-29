Дебютант "Тосно" - о "Ростов Арене": Играть в такой атмосфере - праздник"

Полузащитник "Тосно" Алексей Скворцов остался доволен атмосферой в матче 28-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:2). Хавбек дебютировал в премьер-лига, игра прошла на "Ростов Арене", которая летом примет матчи чемпионата мира-2018.

- Была задача - цепляться за мячи, выигрывать единоборства и создавать моменты, - цитирует официальный сайт "Тосно" Скворцова.

- Чего не хватило в действиях у ворот соперника сегодня?

- Сложно ответить сейчас на этот вопрос. Мы разберем эту игру, а тренеры скажут, как нужно было действовать в таких ситуациях.

- Вы дебютировали в матче премьер-лиги на одном из стадионов чемпионата мира, как ощущения?

- Прекрасный стадион, отличные болельщики. Играть в такой атмосфере – праздник!

На "Ростов Арене" пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Бразилия - Швейцария (17 июня), Уругвай - Саудовская Аравия (20 июня), Корея - Мексика (23 июня) и Исландия - Хорватия (26 июня), также встреча 1/8 финала (2 июля).

Как попасть на матчи чемпионата мира по футболу