12:48 | Футбол — РПЛ

"Даже говорить ничего не хочется". Мамаев - о решении суда

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Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев - о решении суда по апелляции. Вместе с ним обвиняемым по делу проходит форвард "Зенита" Александр Кокорин.

-Вам понятно решение?, - говорит судья.

-Даже говорить ничего не хочется!, - ответил Мамаев.

Ранее стало известно, что апелляция футболистов отклонена, и новый год они встретят в СИЗО.

Кокорин и Мамаев остаются в СИЗО. Апелляция отклонена. Live!

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/online/kokorin-i-mamaev-ostayutsya-v-sizo-apellyaciya-otklonena-live-1491911/

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