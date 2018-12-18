"Даже говорить ничего не хочется". Мамаев - о решении суда

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев - о решении суда по апелляции. Вместе с ним обвиняемым по делу проходит форвард "Зенита" Александр Кокорин.

-Вам понятно решение?, - говорит судья.

-Даже говорить ничего не хочется!, - ответил Мамаев.

Ранее стало известно, что апелляция футболистов отклонена, и новый год они встретят в СИЗО.

Кокорин и Мамаев остаются в СИЗО. Апелляция отклонена. Live!