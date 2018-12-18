"Даже говорить ничего не хочется". Мамаев - о решении суда

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев - о решении суда по апелляции. Вместе с ним обвиняемым по делу проходит форвард "Зенита" Александр Кокорин.
-Вам понятно решение?, - говорит судья.
-Даже говорить ничего не хочется!, - ответил Мамаев.
Ранее стало известно, что апелляция футболистов отклонена, и новый год они встретят в СИЗО.
Кокорин и Мамаев остаются в СИЗО. Апелляция отклонена. Live!
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Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/rfpl/online/kokorin-i-mamaev-ostayutsya-v-sizo-apellyaciya-otklonena-live-1491911/
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