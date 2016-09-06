Давыдов трудился с основой "Спартака", Макеев и Таски занимались индивидуально

"Спартак" продолжает подготовку к воскресному матчу 6-го тура премьер-лиги против "Локомотива", информирует официальный сайт красно-белых. В сегодняшней тренировке приняли участие несколько молодых футболистов из "Спартака-2": защитники Денис Кутин, Александр Пуцко, Иван Хомуха и нападающий Денис Давыдов, который не работал с основой со времен зимнего межсезонья. В общей сложности занятие продлилось около полутора часов. В это же самое время по индивидуальному плану тренировались защитники Евгений Макеев и Сердар Таски.

Перед началом занятия главный тренер команды Массимо Каррера, как обычно, обратился к выстроившимся вокруг него игрокам. В своей лаконичной и эмоциональной речи он сделал акцент не только на ближайшей встрече с железнодорожниками, но и на трех последующих играх чемпионата и Кубка страны, которые будут отделять друг от друга считанные дни, - сообщает пресс-служба "Спартака".