17:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Давыдов трудился с основой "Спартака", Макеев и Таски занимались индивидуально

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"Спартак" продолжает подготовку к воскресному матчу 6-го тура премьер-лиги против "Локомотива", информирует официальный сайт красно-белых. В сегодняшней тренировке приняли участие несколько молодых футболистов из "Спартака-2": защитники Денис Кутин, Александр Пуцко, Иван Хомуха и нападающий Денис Давыдов, который не работал с основой со времен зимнего межсезонья. В общей сложности занятие продлилось около полутора часов. В это же самое время по индивидуальному плану тренировались защитники Евгений Макеев и Сердар Таски.

Перед началом занятия главный тренер команды Массимо Каррера, как обычно, обратился к выстроившимся вокруг него игрокам. В своей лаконичной и эмоциональной речи он сделал акцент не только на ближайшей встрече с железнодорожниками, но и на трех последующих играх чемпионата и Кубка страны, которые будут отделять друг от друга считанные дни, - сообщает пресс-служба "Спартака".

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/93899/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 6-й тур

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