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Давыдов поблагодарил болельщиков "Спартака"

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Нападающий "Спартака" Денис Давыдов после матча 17-го тура премьер-лиги с "Рубином" (2:1) поблагодарил болельщиков за поддержку по ходу первой половины сезона. В игре с казанцами форвард участия не принимал.

– Хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку в первой части чемпионата! – написал на своей странице в Instagram Давыдов. – Сейчас мы уходим в отпуск, а потом предстоит плодотворная подготовка к продолжению чемпионата! Всех поздравляю с наступающими праздниками, желаю всего хорошего и побед вместе со "Спартаком"!

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