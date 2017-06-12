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Давыдов первым приехал на медосмотр "Спартака"

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Нападающий "Спартака" Денис Давыдов первым прибыл на медосмотр в Клинику спортивной медицины в Лужниках. Следом за ним приехали Луиз Адриану, Сальваторе Боккетти, Александр Зуев и Андрей Ещенко. Футболисты пообщались с фанатами и раздали автографы.

Напомним, что подготовку к сезону красно-белые начнут с тренировки в Тарасовке, а 24 июня "Спартак" отправится на двухнедельный сбор в австрийский Филлах.

Команда Массимо Карреры проведет там два контрольных матча - 1 и 7 июля. Первым соперником станет сербский клуб "Вождовац", второй спарринг-партнер пока неизвестен. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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баламошка

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