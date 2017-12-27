Давыдов назначен директором академии "Зенита"

Бывший наставник "Зенита-2" Анатолий Давыдов назначен директором академии петербургского клуба, сообщает официальный сайт команды.

"В новом качестве он будет отвечать за подготовку ближайшего резерва клуба на всех уровнях. "Зенит" желает Анатолию Викторовичу удачи в новой должности!" – говорится в сообщении.

Напомним, что Давыдов работал в "Зените", молодежной команде, "Металлурге" из Липецка, "Сибири", "Текстильщике" и "Томи", а в 2017-м возглавил выступающий в ФНЛ "Зенит"-2.