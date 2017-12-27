18:21 | Футбол — РФПЛ

Давыдов назначен директором академии "Зенита"

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Бывший наставник "Зенита-2" Анатолий Давыдов назначен директором академии петербургского клуба, сообщает официальный сайт команды.

"В новом качестве он будет отвечать за подготовку ближайшего резерва клуба на всех уровнях. "Зенит" желает Анатолию Викторовичу удачи в новой должности!" – говорится в сообщении.

Напомним, что Давыдов работал в "Зените", молодежной команде, "Металлурге" из Липецка, "Сибири", "Текстильщике" и "Томи", а в 2017-м возглавил выступающий в ФНЛ "Зенит"-2.

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2017-12-27-anatoliy-davydov-naznachen-direktorom-gazprom-akademii-zenita.htm

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