Давиде Дзаппакоста: "Рад дебюту! Великая победа!"

Защитник Давиде Дзаппакоста, дебютировавший в составе "Челси" в матче 4-го тура чемпионата Англии против "Лестера" (2:1), назвал победу над 17-й командой лиги великой. Итальянский игрок обороны вышел на поле на 74-й минуте встречи вместо Виктора Мозеса.

- Очень рад дебюту, - написал в Твиттере Дзаппакоста. - Восхитительные эмоции! Великая победа! Вперед, синие!

Напомним, в 5-м туре премьер-лиги "Челси" дома сыграет с "Арсеналом". Встреча состоится 17 сентября, начало игры - 15.30 по московскому времени.