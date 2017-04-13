Давид Юрченко: "Я не отказывался от выступлений за сборную Армении"

Вратарь "Анжи" Давид Юрченко отметил, что вокруг него ходили слухи об интересе европейских команд, но до конкретики дело не дошло, информирует клубная пресс-служба. Голкипер подчеркнул, что не отказывался от варианта выступлений за сборную Армении, но официального предложения от федерации так и не получал.

– Футбольная судьба помотала вас по странам. Латвия, Белоруссия. Были варианты продолжить карьеру в Европе?

– Конкретики как таковой не было, но слухи ходили. На то они и слухи.



– В то же время у вас имелась перспектива сыграть за различные сборные. Это Туркмения, затем Армения. Почему возник вариант с Туркменией, здесь все понятно. А вот Армения...



– У моем мамы армянские корни.



– В итоге получается, что вы отказали обеим сборным?



– Я Армении не отказывал. Был предметный разговор, я изложил свое желание сыграть за сборную, но в итоге дело до вызова и конкретных бумаг не дошло. Поэтому, по сути, все на словах и осталось.



– А Туркмения?



– Вариант с Туркменией возник в юности, мне тогда было около 14 - 15 лет. Пришел одновременно вызов из молодежки России и Туркмении. Я сделал выбор в пользу той страны, в которой живу.