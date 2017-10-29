Давид Юрченко: "В нашем понимании пенальти в ворота "Тосно" был спорным"

Голкипер "Тосно" Давид Юрченко считает, что арбитр Алексей Сухой назначил спорный пенальти в ворота его команды в матче 15-го тура чемпионата России с "Динамо" (1:0). Полузащитник бело-голубых Александр Ташаев не реализовал 11-метровый.

- У нас есть судейская коллегия, которая будет разбирать, был пенальти или нет, - сказал Юрченко. - Первым на мяче был бы я или Чернов. Поэтому давать такой 11-и метровый в нашем понимании немного спорно. Почему смог взять пенальти? Просто так получилась. Фортуна была на нашей стороне. Был не сильный удар. Какая-то сила подтолкнула в тот угол, куда бил Ташаев. (Павел ГУРЕВИЧ)