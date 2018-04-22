Давид Юрченко: "Тяжело играть против четырнадцати человек - трех судей и одиннадцати соперников"

Голкипер "Тосно" Давид Юрченко прокомментировал результат домашнего матча 27-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:2). По словам вратаря, команду "топили" на протяжении всей встречи.
– Какие впечатления от матча? – вопрос Юрченко.
– Тяжело играть против четырнадцати человек. Трех судей и одиннадцати соперников. Я давно не видел, чтобы назначали пенальти в такой ситуации. Мяч в воздухе в двадцати метрах от ворот, а за это ставят точку. Повторюсь: тяжело играть против четырнадцати человек.
– Команда успела восстановиться после полуфинала кубка?
– Как вы видели, мы ни в чем не уступили сопернику. В движении, работе на поле. А когда тебя заведомо "топят", тяжело играть. Нас сразу посадили на свисток
– После пенальти у команды было 70 минут...
– У команды было желание забить, но нам не давали играть. Постоянные свистки, как это объясняется? Так играть тяжело. (Артем РЯБОВОЛ)
Странник-777
Привыкай, Давидос. Это когда со Спартаком играете в вашу сторону не свистят и пенали не ставят. А с другими - заглатывай...
19:41
SPFAN
Ваше место. в пердиве!
19:29
alur66
Как со СПАРТАКОМ повезло тупо-воняли от радости и все было хорошо-а как по делу мордой по полю весь матч повозили-сразу судьи виноваты?Все по делу-кому вы здесь нужны-ни города своего-ни стадиона -ни школы-ни денег. Валите в ПФЛ сразу.
19:25