Давид Юрченко: "Тяжело играть против четырнадцати человек - трех судей и одиннадцати соперников"

Голкипер "Тосно" Давид Юрченко прокомментировал результат домашнего матча 27-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:2). По словам вратаря, команду "топили" на протяжении всей встречи.

– Какие впечатления от матча? – вопрос Юрченко.

– Тяжело играть против четырнадцати человек. Трех судей и одиннадцати соперников. Я давно не видел, чтобы назначали пенальти в такой ситуации. Мяч в воздухе в двадцати метрах от ворот, а за это ставят точку. Повторюсь: тяжело играть против четырнадцати человек.

– Команда успела восстановиться после полуфинала кубка?

– Как вы видели, мы ни в чем не уступили сопернику. В движении, работе на поле. А когда тебя заведомо "топят", тяжело играть. Нас сразу посадили на свисток

– После пенальти у команды было 70 минут...

– У команды было желание забить, но нам не давали играть. Постоянные свистки, как это объясняется? Так играть тяжело. (Артем РЯБОВОЛ)