19:18 | Футбол — РФПЛ

Давид Юрченко: "Тяжело играть против четырнадцати человек - трех судей и одиннадцати соперников"

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Голкипер "Тосно" Давид Юрченко прокомментировал результат домашнего матча 27-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:2). По словам вратаря, команду "топили" на протяжении всей встречи.

– Какие впечатления от матча? – вопрос Юрченко.

– Тяжело играть против четырнадцати человек. Трех судей и одиннадцати соперников. Я давно не видел, чтобы назначали пенальти в такой ситуации. Мяч в воздухе в двадцати метрах от ворот, а за это ставят точку. Повторюсь: тяжело играть против четырнадцати человек.

– Команда успела восстановиться после полуфинала кубка?

– Как вы видели, мы ни в чем не уступили сопернику. В движении, работе на поле. А когда тебя заведомо "топят", тяжело играть. Нас сразу посадили на свисток

– После пенальти у команды было 70 минут...

– У команды было желание забить, но нам не давали играть. Постоянные свистки, как это объясняется? Так играть тяжело. (Артем РЯБОВОЛ)

Тосно - Амкар
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Странник-777

Привыкай, Давидос. Это когда со Спартаком играете в вашу сторону не свистят и пенали не ставят. А с другими - заглатывай...

19:41

SPFAN

Ваше место. в пердиве!

19:29

alur66

Как со СПАРТАКОМ повезло тупо-воняли от радости и все было хорошо-а как по делу мордой по полю весь матч повозили-сразу судьи виноваты?Все по делу-кому вы здесь нужны-ни города своего-ни стадиона -ни школы-ни денег. Валите в ПФЛ сразу.

19:25

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