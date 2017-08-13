Давид Юрченко: "Тосно" повезло больше, чем "Локомотиву"

Вратарь "Тосно" Давид Юрченко после матча 6-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:0) выразил мнение, что его команда одержал победу за счет характера, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Андрей КУЗИЧЕВ. При этом голкипер отметил, что в этой встрече удача была на стороне тоснинцев.

- За счет чего удалось победить? - вопрос Юрченко.

- Наверное, благодаря правильно выбранной тактики и за счет характера. Играть было тяжело - очень душно и жарко.

- Болельщики "Локомотива" очень живо реагировали на каждый ваш ввод мяча. Слышали?

- Конечно: я же поблагодарил их после матча. Молодцы, поддерживали меня. Я рад. Пускай так же дальше делают (улыбается).

- Согласны с полученной вами желтой карточкой?

- Она была обоснованна. Ребята устали, поэтому старался делать паузы по максимуму, чтобы партнеры подышали и вышли подальше.

- Что сказал главный тренер в раздевалке?

- Напомнил, что следующий матч с Хабаровском. Готовимся к этой игре. А так, конечно, всех поздравил с победой.

- Лично вам на выезде играть проще?

- Я бы не сказал. Нам везде комфортно. Наверное, тут все зависит от нас самих. От того, как мы воспринимаем соперника. Как готовимся к нему.

- Как воспринимали "Локомотив"?

- Как лидера и амбициозную команду с характером. Но сегодня, может быть, нам повезло чуть больше, чем им.

Трансляция матча "Локомотив" – "Тосно"