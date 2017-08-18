Давид Юрченко - о фанатах "Локомотива": "На дураков не обижаются"

Голкипер "Тосно" Давид Юрченко в интервью "Известиям" отметил, что всегда с теплом вспоминает времена, которые он провел в "Локомотиве". По словам вратаря, на это не влияют даже оскорбления со стороны фанатов железнодорожников, который прозвучали во время матча между командами в 6-м туре чемпионата России.

– Вы долгое время находились в молодежной команде "Локомотива". Вспоминаете об этом периоде вашей карьеры?

– Это детство, юношество, становление в футболе. "Локомотив" для меня как родной дом. Я провел очень много времени в Черкизове, стадион строили на моих глазах. Я был одним из первых, кто оказался на футбольном поле новой арены. В том же году "Локо" впервые стал чемпионом России, поэтому, конечно, там я чувствую тепло, комфорт. Это место всегда вызывает у меня приятные чувства и улыбку.

– В игре "Локомотив" – "Тосно" болельщики железнодорожников кричали в ваш адрес неприятные вещи. Обратили на это внимание?

– Конечно. Как можно такое не заметить?

– Многие футболисты утверждают, что во время матча они абстрагируются от всего...

– Абстрагироваться от всего невозможно. Мы слышим, что говорят фанаты. В этот момент я показал большой палец трибунам и даже похлопал им. Знаете, на дураков не обижаются. Если они позволяли себе такие высказывания на трибунах при маленьких детях, это показывает только уровень их здравомыслия.