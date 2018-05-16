Давид Юрченко: "Мы в первую очередь играем не за деньги, а за любовь к футболу"

Вратарь "Тосно" Давид Юрченко в интервью "СЭ" признался, что команда думала над бойкотом матчей из-за долгов по зарплате. По его словам, помогла поддержка близких.

– Сколько раз по ходу сезона команда хотела бойкотировать матчи, могла не выйти на игру?

– Если честно, такие мысли посещали нас – игроков и тренеров – практически перед каждым туром.

– Даже так?

– Да. Но мы в первую очередь играем не за деньги, а за любовь к футболу. Сказалась еще и поддержка наших близких. Знаете, опустить руки – легче всего. А вот устоять и дальше держать удар – это уже совсем другое дело. Мы старались до последнего хотя бы попасть в "стыки". Но не удалось…

– Правда, что Владимира Быстрова еще зимой убрали из команды, так как он дал откровенное интервью про долги перед игроками?

– Этот вопрос нужно адресовать самому Володе. Наверняка он знает больше о случившемся. Его интервью? Но ведь Володька ничего в нем не приврал. Возможно, что-то и было сказано немного некорректно. Но в целом-то все по делу!

– В итоге в команде весной его не видели?

– Мы общаемся с ним по телефону. У Быстрова все хорошо. Но опять-таки конкретно о его делах лучше спрашивать у Володи. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Юрченко - скоро в "СЭ"