Давид Юрченко: "Каждый матч мы играем за Аленичева"

Голкипер "Енисея" Давид Юрченко после победы над "Динамо" (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России поблагодарил партнеров за проделанную работу.

- Хочу сказать слова благодарности всей команде. Они молодцы и проделали большую работу. Причем даже те, кто находился на скамейке. Эта победа – итог работы всего коллектива, - рассказал Юрченко.

- На трибунах было много красноярских болельщиков и их было хорошо слышно. Что им скажете?

- Поздравляю с победой. Они нас всегда поддерживают и ведут вперед.

- После матча Дмитрий Аленичев сказал, что в перерыве в раздевалке был разговор на повышенных тонах. Насколько это помогло настроиться на второй тайм?

- Об этом вам главный тренер может сказать. Но это нормально, это коллектив. Здесь одни мужики.

- Вы приблизились к пятнадцатому месту и до зоны стыков тоже недалеко...

- Давайте не будем забегать вперед. Лучше идти от игры к игре.

- Как в команде отнеслись к ситуации с Дмитрием Аленичевым и теми событиями, которые с ним произошли в последние дни?

- Мы в одной лодке и гребем все вместе. Нам либо плыть, либо тонуть. Лучше плыть. Поэтому все хорошо. Что ни делается против нас, делает нас сильнее. Вопреки всем врагам и нехорошим людям... спасибо, что они нас подстегивают. Наверное благодаря им мы порой показываем такую игру.

- Можно ли сказать, что команда сегодня играла за Аленичева?

- Да. Наш тренер – это наш предводитель. Мы отталкиваемся от его слов. На поле играем сами, без него. Он бы нам помог, но уже не в том возрасте. Это оплот всей команды. Поэтому каждый наш матч – это борьба за главного тренера. А также за руководство и наши семьи.

- Сами хотели бы, чтобы Аленичев остался?

- Не ко мне вопрос. Я, может быть, яхту хочу (смеется).

- "Ахмат" заявляет, что не хочет играть в манеже. Что можете сказать?

- Мы им предлагали поменяться кругами, они не согласились. Поэтому пусть решения принимает коллегия. Мы готовы играть в любую погоду. (Елена Григорьевская)

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