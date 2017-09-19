Давид Юрченко: "Игрокам "Тосно" не обещали двойные премиальные за ничью со "Спартаком"

Вратарь "Тосно" Давид Юрченко отметил, что для тренерского штаба команды матч 10-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:2) был принципиальным. Голкипер выразил надежду на то, что команде удастся добыть домашнюю победу в ближайшее время.

– Какая атмосфера была в раздевалке после игры?

– Рабочая. Все устали, но понимали, что все-таки вырвали приемлемый результат. Никто на нас не рассчитывал, а мы смогли из проигранной встречи сделать ничью.

– Двойные премиальные не обещали?

– (Смеется.) Нет, нам не обещали.

– Для Парфенова и Бесчастных это была принципиальная встреча?

– Конечно, принципиальная. Они, как и мы, хотели ее выиграть. Их до сих пор очень многое связывает со "Спартаком". Что касается предматчевой установки, то она не отличалась от других.

– Когда "Тосно" все-таки одержит первую домашнюю победу?

– Вся команда очень этого хочет и прилагает максим усилий. Может, кто-то сверху считает, что нам пока еще рано. Надеюсь, в ближайших турах ситуация изменится. (Андрей СИЗЯКИН)

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