Давид Юрченко: "Говорить, кого я хочу ударить в лоб, – это неправильно"

Вратарь "Тосно" Давид Юрченко в интервью "СЭ" отметил, что руководство клуба не выполнило пока обещаний по погашению долгов перед игроками. Также он выразил сожаление, что клуб не сыграет в Лиге Европы, несмотря на победу в Кубке России.

– После игры в Уфе вы сказали, что "вам бы хотелось кому-то дать в лоб", так как "Тосно" не пустят в Лигу Европы. Имели в виду руководство клуба?

– Ой. Я бы не хотел конкретизировать эту фразу и кому-то ее адресовать. Меня спросили про мое состояние после матча. Я вот так ответил. А говорить, кого я хочу ударить в лоб, – это неправильно. У нас единый коллектив, единая команда. Конечно, обидно, что не сыграем в Лиге Европы. Очень обидно. Но что поделать? Не от нас же все зависит.

– А от руководства клуба. Оно как-то объяснило вам, почему вас не пускают в еврокубки? Может быть, извинилось перед игроками?

– Конкретного разговора не было. После финала Кубка мы особо наше руководство не видели. К сожалению, никто нам внятно ничего так и не объяснил. Нас заверяли, что все долги закроют, все проблемы решат. Но на данный момент ни одно обещание так и не выполнено. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Юрченко - скоро в "СЭ"