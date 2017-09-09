Давид Юрченко: "Галиулин постоянно такие голы забивает!"

Вратарь "Тосно" Давид Юрченко после домашнего матча 9-го тура премьер-лиги против "Анжи" (2:2) подчеркнул, что его команда никогда не играет на ничью.
Добавим, что гости забили второй мяч в ворота Юрченко после ошибки судей.
- Жалко, что мы не победили - сказал Юрченко. - "Тосно" никогда не играет на ничью. Во втором тайме нам помогли правильные слова тренера, и свои удачные действия. Мы сами завелись, сами хотели дожать соперника, выиграть, потому что многое получалось.
Хотелось бы, чтобы эмоции после матча были положительные. А они немножко негативные. Где-то не повезло. Не хватило, как ни странно, еще одного гола.
- Вам Галиулин на тренировках такие мячи забивает?
- Вага-то? Да он постоянно такие забивает! (Сергей ЯРЕМЕНКО)
Трансляция матча "Тосно" - "Анжи"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fctosno#НашФутбол #РФПЛ. 9-й тур. #ТосноАнжи 2:2 63' Вагиз Галиулин pic.twitter.com/iqOO4jwJI2– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 сентября 2017 г.