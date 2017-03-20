Давид Юрченко: "Анжи" постоянно живет в Махачкале в отличие от прошлого сезона"

Вратарь "Анжи" Давид Юрченко подтвердил информацию о том, что теперь клуб базируется в Махачкале на постоянной основе. По его словам, это полностью устраивает игроков команды.

- Мы сейчас так и живем. Все наши спортсмены - профессионалы, и мы прекрасно понимаем, для чего это нужно - чтобы команда была цельной в плане взаимопонимания, чтобы все были объединены командным духом, - приводят "Известия" слова Юрченко. - Сейчас мы живем в Махачкале, это очень спокойный город, кругом адекватные люди, и мне очень приятно здесь находиться. Никто не против этого.

В прошлом году было по-другому - мы временами жили в Раменском, временами в Махачкале. Но все было пропорционально: половину времени в Дагестане, половину - в Подмосковье. Сейчас постоянно живем в Махачкале, и всех это полностью удовлетворяет.