Давид Юрченко: "Анжи" - это весь Дагестан и половина России"

Вратарь "Анжи" Давид Юрченко призвал болельщиков посетить домашний матч команды в 23-м туре чемпионата России против "Крыльев Советов", информирует клубная пресс-служба. Голкипер подчеркнул, что в коллективе сложилась очень хорошая атмосфера.

– В этом году "Анжи" предстал другой командой. Футболисты бьются, показывают характер, дух. Какую характеристику добавите к перечисленному?



– Мы одна большая команда, и для достижения цели вклад вносит каждый из нас. А еще у нас есть коллектив, который тяжело сломить. Это одна большая семья. "Анжи" – это не только 50 человек команды. Это весь Дагестан и половина России, так как нас, дагестанцев, много. А еще за команду болеют и в разных странах мира.



– В субботу состоится важный матч с командой "Крылья Советов", и у вас есть возможность обратиться к болельщикам.



– Мы были бы рады видеть полный стадион, который поддержит "Анжи" и будет гнать нас вперед. Ведь наша цель одна – побеждать!