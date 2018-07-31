18:33 | Футбол — РПЛ

"Давай, "Зенит"! Рибалта обратился к болельщикам команды. Видео


Новый спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта обратился к болельщикам.

- Давай, "Зенит"!, - сказал функционер на видео, опубликованном в официальном Твиттере клуба.

 

Предыдущим местом его работы был "Манчестер Юнайтед", где специалист трудился главным скаутом.

Свою профессиональную деятельность Рибалта начал в 2008 году в "Торино". Затем работал в "Милане", "Новаре" и "Ювентусе", где провел пять лет.  В этот период туринский клуб осуществил трансферы Дани Алвеса, Кингсли Комана, Фернандо Льоренте, Сами Хедиры, Поля Погба, Альваро Мораты, Алекса Сандро, Пауло Дибалы и других игроков.

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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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