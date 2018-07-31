"Давай, "Зенит"! Рибалта обратился к болельщикам команды. Видео

Новый спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта обратился к болельщикам.

- Давай, "Зенит"!, - сказал функционер на видео, опубликованном в официальном Твиттере клуба.

Хавьер Рибалта обратился к болельщикам сине-бело-голубых 🔝 pic.twitter.com/qtE0d9FNaI – ФК "Зенит" (@zenit_spb) 31 июля 2018 г.

Предыдущим местом его работы был "Манчестер Юнайтед", где специалист трудился главным скаутом.

Свою профессиональную деятельность Рибалта начал в 2008 году в "Торино". Затем работал в "Милане", "Новаре" и "Ювентусе", где провел пять лет. В этот период туринский клуб осуществил трансферы Дани Алвеса, Кингсли Комана, Фернандо Льоренте, Сами Хедиры, Поля Погба, Альваро Мораты, Алекса Сандро, Пауло Дибалы и других игроков.

"Зенит" объявил о назначении Рибалты на пост спортивного директора клуба

Хавьер Рибалта: Планирую выучить русский язык

Все о чемпионате России по футболу