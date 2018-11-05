"Давай сыграем". Хоррор "Анжи" перед матчем с "Енисеем"

"Анжи" в преддверии матча 13-го тура чемпионата России против "Енисея" опубликовал видеофрагмент из фильма "Пила" и предложил красноярской команде сыграть.

"Давай сыграем, "Енисей", – написал "Анжи" в своем Твиттере.

Затем сразу последовал ответ красноярской команды: "Let's go!" (давайте - по-англ.).

"Енисею" было предложено угадать слово из трех букв. Буквы "Х" и "Г" в нем не оказалось, так что красноярцы стали близки к виселице. После этого сибиряки назвали "Л" - и на табло открылась последняя буква.

После попытки "РПЛ" - махачкалинцы поздравили соперника и нарисовали над туловищем голову льва в стороне. Правда, здесь в переписку включился аккаунт ФНЛ: "ФНЛ, это было легко!" В соцсетях на такой вариант "Анжи" ответил ухмылкой.

Сегодня первый матч "Енисея" после отставки Дмитрия Аленичева. Командой будет руководить Александр Алексеев. "СЭ" ведет онлайн-трансляцию матча "Анжи" - "Енисей".

Угадал! 😡



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| – ФК "Анжи" (@fc_anji) 5 ноября 2018 г.