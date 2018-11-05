"Давай сыграем". Хоррор "Анжи" перед матчем с "Енисеем"

"Анжи" в преддверии матча 13-го тура чемпионата России против "Енисея" опубликовал видеофрагмент из фильма "Пила" и предложил красноярской команде сыграть.
"Давай сыграем, "Енисей", – написал "Анжи" в своем Твиттере.
Затем сразу последовал ответ красноярской команды: "Let's go!" (давайте - по-англ.).
"Енисею" было предложено угадать слово из трех букв. Буквы "Х" и "Г" в нем не оказалось, так что красноярцы стали близки к виселице. После этого сибиряки назвали "Л" - и на табло открылась последняя буква.
После попытки "РПЛ" - махачкалинцы поздравили соперника и нарисовали над туловищем голову льва в стороне. Правда, здесь в переписку включился аккаунт ФНЛ: "ФНЛ, это было легко!" В соцсетях на такой вариант "Анжи" ответил ухмылкой.
Сегодня первый матч "Енисея" после отставки Дмитрия Аленичева. Командой будет руководить Александр Алексеев. "СЭ" ведет онлайн-трансляцию матча "Анжи" - "Енисей".
Давай сыграем в игру, @FCEnisey pic.twitter.com/GfEYnNvSPl– ФК "Анжи" (@fc_anji) 5 ноября 2018 г.
Давай! pic.twitter.com/c7sEtw3cTs– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 5 ноября 2018 г.
Угадал! 😡– ФК "Анжи" (@fc_anji) 5 ноября 2018 г.
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👏👏👏– ФК "Анжи" (@fc_anji) 5 ноября 2018 г.
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