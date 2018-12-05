Давал ли "Локомотив" характеристику Кокорину? Ответ адвоката

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова прокомментрировала заявление судьи о том, что из "Локомотива" в Тверской районный суд Москвы пришла характеристика на ее клиента.

- Олег Попов (еще один адвокат Кокорина. - Прим. "СЭ") предоставлял характеристику из " Зенита", - сказала Стукалова. - Судья все напутал. Такой характеристики нет. (Андрей Михайлов)

Заседание по делам Павла Мамаева, братьев Александра и Кирилла Кокориных и приятеля Мамаева Александра Протасовицкого, проходит в Тверском районном суде.

Следствие просит продлить срок содержания под стражей. Также уточняется, что уголовное дело еще в производстве. Расследование до 8 декабря закончить невозможно, так как ожидаются результаты сразу нескольких экспертиз.

Напомним, что игрокам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Кокорин и Мамаев помещены под стражу в столичное СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря.

Кокорин и Мамаев выйдут на свободу? Заседание суда. Live!