"Davai, ..." Промес нецензурно поддержал "Спартак"

Нападающий "Севильи" Квинси Промес в нецензурной форме поддержал свой бывший клуб "Спартак" перед матчем 8-го тура РПЛ против ЦСКА. Голландский хавбек в Инстаграме написал "Давай" и добавил нецензурное слово, которое также означает женщину легкого поведения.

Промес защищал цвета "Спартака" с 2014 по 2018 год.

ЦСКА - "Спартак": чемпионат России по футболу, 8-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)