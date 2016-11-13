Даудов посетил тренировку "Терека"

Президент "Терека" Магомед Даудов посетил тренировку команды, информирует пресс-служба клуба. В 14-м туре чемпионата России грозненцы сыграют с "Томью". До этой встречи в Грозном пройдет контрольный матч между Россией и Румынией. Отмечается, что в общей группе "Терека" работает Сергей Брызгалов, полные нагрузки получает и Адилсон Варкен, который после перенесенной операции и лечения в матче предыдущего тура впервые сыграл в текущем сезоне.



– С хорошим настроением тренируется коллектив "Терека" на родном поле, – говорится в сообщении пресс-службы клуба. – Этому способствует не только турнирное положение команды, но и блестящая погода. В субботу температурный столбик показывал 15 градусов выше нуля.



Теплая погода сохранится и в ближайшие дни, когда в Грозном состоится матч сборных России и Румынии. Пока на главной арене полным ходом идут подготовительные работы, на запасном поле подопечные Рашида Рахимова проводят двухразовые тренировки. Вечернее занятие команды посетил президент клуба Магомед Даудов. Руководитель наблюдал за тренировкой, а по ее окончании в непринужденной обстановке пообщался с футболистами.