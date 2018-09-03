Даудов поблагодарил Ледяхова и назвал имя нового тренера "Ахмата"

Президент "Ахмата" Магомед Даудов поблагодарил Игоря Ледяхова за работу в клубе. В воскресенье после матча 6-го тура РПЛ против "Уфы" (2:1) российский специалист подал в отставку. По словам Даудова, исполнять обязанности главного тренера будет Руслан Идигов.

"Почти пять лет, с небольшим перерывом, Игорь Анатольевич трудился в клубе в должности старшего тренера, исполняющего обязанности главного тренера, затем и главного тренера. Сам факт совместной работы на протяжении долгого периода времени говорит о том, что в клубе ценили деловые, профессиональные и человеческие качества Ледяхова. В то же время, в определенный период наступает момент, когда стороны прекращают сотрудничество. Это случается по разным причинам, будь то окончание трудового соглашения, в связи с заявлением тренера об отставке, в связи с неудовлетворительным результатами, и по другим причинам. От имени болельщиков клуба и себя лично благодарю Игоря Анатольевича за работу в клубе, желаю ему удачи в профессиональной карьере и всего самого хорошего. Исполнять обязанности главного тренера будет Руслан Идигов", - приводит пресс-служба "Ахмата" слова Даудова.

Ранее "СЭ" сообщал, что "Ахмат" рассматривает две кандидатуры на пост главного тренера команды.