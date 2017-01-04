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Дата рассмотрения апелляции Еременко пока не определена

Роман ЕРЕМЕНКО. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Роман ЕРЕМЕНКО. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Союз европейских футбольных ассоциаций ответил на запрос "СЭ", касающийся "дела Романа Еременко" и даты заседания апелляционного комитета.

"День рассмотрения этой апелляции пока не определен, – сообщили в УЕФА. – Мы проинформируем вас, как только на следующей неделе получим данные от нашего комитета".

Напомним, что контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии на два года после того, как в его допинг-пробе обнаружили следы кокаина. Еременко обжаловал это решение. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

дата рассмотрения аппеляции Ерёменко: 20 марта 2018 года.

18:21

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