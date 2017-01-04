Дата рассмотрения апелляции Еременко пока не определена

Союз европейских футбольных ассоциаций ответил на запрос "СЭ", касающийся "дела Романа Еременко" и даты заседания апелляционного комитета.

"День рассмотрения этой апелляции пока не определен, – сообщили в УЕФА. – Мы проинформируем вас, как только на следующей неделе получим данные от нашего комитета".

Напомним, что контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии на два года после того, как в его допинг-пробе обнаружили следы кокаина. Еременко обжаловал это решение. (Александр БОБРОВ)