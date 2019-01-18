Дарья Глушакова: "Денис за месяц ни разу не приехал к детям, чтобы поздравить их с Новым годом"

Супруга полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарья заявила, что за месяц отпуска футболист ни разу не приехал к детям. Она также добавила, что хавбек хочет забрать детей себе, чтобы не платить алименты.

- Денис сейчас не видится с детьми. У него был отпуск почти на месяц, но человек даже 31 декабря не приехал к детям, чтобы их поздравить, хотя они его очень ждали, - приводит слова Дарьи Глушаковой "МК". - В свой отпуск он улетал отдыхать на Мальдивы, потом в Ростов. У обоих детей были новогодние утренники, он не пришел даже на них.

Денис хочет забрать детей, чтобы не платить алименты. А когда ему ими заниматься? У него постоянно матчи, тренировки. Кому они еще нужны? Его маме? Она второго нашего ребенка видела всего два раза. Он ее если сейчас увидит, то испугается и убежит, потому что это незнакомый человек.

Напомним, ранее в Интернете появились аудиозаписи, на которых Глушаков угрожал Дарье, используя нецензурную лексику. 18 января в Никулинском суде города Москвы состоялось очередное заседание о бракоразводном процессе, взысканию алиментов и определении места жительства детей футболиста и его супруги.

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