Дарко Лазич: "Анжи" буду вспоминать с большим трепетом"

Защитник Дарко Лазич, перешедший из "Анжи" в "Аланьяспор"​, поблагодарил свой бывший клуб. По его словам, он навсегда останется в его сердце.

– Я хотел бы поблагодарить всех тех людей, благодаря которым я попал в "Анжи", – цитирует Лазича официальный сайт "Анжи". – Больше спасибо тренерам, одноклубникам, персоналу и, конечно же, болельщикам, которые поддерживали нас всегда! В Махачкале я провел прекрасное время. Ведь с Дагестаном у меня связаны только хорошие воспоминания. Вы всегда останетесь в моем сердце. "Анжи" буду вспоминать с большим трепетом! Удачи команде и больших ей побед!