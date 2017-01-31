20:44 31 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дарко Лазич: "Анжи" буду вспоминать с большим трепетом"

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Защитник Дарко Лазич, перешедший из "Анжи" в "Аланьяспор"​, поблагодарил свой бывший клуб. По его словам, он навсегда останется в его сердце.

– Я хотел бы поблагодарить всех тех людей, благодаря которым я попал в "Анжи", – цитирует Лазича официальный сайт "Анжи". – Больше спасибо тренерам, одноклубникам, персоналу и, конечно же, болельщикам, которые поддерживали нас всегда! В Махачкале я провел прекрасное время. Ведь с Дагестаном у меня связаны только хорошие воспоминания. Вы всегда останетесь в моем сердце. "Анжи" буду вспоминать с большим трепетом! Удачи команде и больших ей побед!

Дополнительная информация

http://fc-anji.ru/news/ru/club_news/darko_lazich_v_mahachkale_provjol_prekrasnoe_vremja310117/

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