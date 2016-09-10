Дарко Бодул: "В "Амкаре" любой футболист может выйти на поле и изменить игру"

Нападающий "Амкара" Дарко Бодул остался доволен игрой 6-го тура премьер-лиги с "Томью" (1:0). Он подчеркнул, что уже неплохо адаптировался в пермском клубе.

– Набрали три очка, не проиграли дома, я этому, безусловно, рад. Теперь у нас уже три победы. И думаю, нам по силам продолжать в том же духе. Что касается сегодняшней игры, да, в первой половине не все получалось, в перерыве тренер внес коррективы, сделал две замены и они сработали, – цитирует официальный сайт "Амкара" Бодула. – Вы знаете, у нас хороший состав, и очень высокая конкуренция. Благодаря этому любой футболист может выйти на поле и изменить ход матча в лучшую для нас сторону. Я уже достаточно неплохо адаптировался в клубе, очень рад, что оказался здесь, что играю и выхожу в стартовом составе. Я рад, что за моей спиной такая команда.