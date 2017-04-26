Дарко Бодул: "Сезон для "Амкара" сложился удачно, но расслабляться рано"

Нападающий "Амкара" Дарко Бодул подчеркнул в интервью "Известиям", что команда не оставляет надежд попасть в еврокубки. При этом он отметил: сезон в любом случае можно считать удачным.

– Как думаете, у "Амкара" еще есть шанс попасть в Лигу Европы по итогам сезона?

– Будем очень счастливы попасть в еврокубки. Однако, даже если нам не удастся этого сделать, все равно будем радоваться итогам этого сезона. Считаю, что он сложился удачно для нас. Но расслабляться пока нельзя: чемпионат еще продолжается, впереди шесть туров и посмотрим, что будет в конце сезона.

– Как оцените шансы "Амкара" в следующем матче против "Краснодара"?

– "Краснодар" является таким же серьезным клубом, что и "Зенит" со "Спартаком". Это очень сложный соперник. Но за нас должен сыграть фактор домашнего поля, где мы чувствуем себя сильнее. В этом матче реально добыть очки.