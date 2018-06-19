Дарко Бодул: "Печально, что "Амкара" больше нет"

Нападающий "Амкара" Дарко Бодул признался, что расстроен тем, что пермский клуб прекратил свое существование. 29-летний форвард поблагодарил болельщиков команды, а также ее сотрудников.

- Очень грустно, что такой клуб, как "Амкар", больше не будет существовать. Я хочу сказать большое спасибо Перми, мне было приятно быть частью этой семьи. Большое спасибо болельщикам, тренерам, докторам... и всем тем, кого я забыл упомянуть. Я буду скучать по всем вам, спасибо!, - написал Бодул в своем Инстаграме.

Напомним, 18 июня, пермский "Амкар" официально прекратил свое существование из-за отсутствия финансирования.

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