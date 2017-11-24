Дарко Бодул: "Из российских топ-клубов я бы выбрал "Спартак"

Нападающий "Амкара" Дарко Бодул в интервью "СЭ" отметил, что хотел бы поиграть в "Спартаке". Он также добавил, что вратарь красно-белых Александр Селихов, который раньше выступал за пермяков, является одним из лучших голкиперов, с которыми он играл.

– В каком российском топ-клубе хотели бы поиграть?

– Без голов тебя никуда не возьмут, так что nado zabivat! Наверное, я бы выбрал "Спартак", – сказал Бодул. – Мне нравится футбол красно-белых, да и Джикия с Селиховымтуда уже перешли.

– Какими вы увидели их в "Амкаре"?

– Селихов – лучший вратарь после Стекеленбурга, с которым я играл. В 22 года он прыгал за мячом, как кошка. И я мало видел голкиперов, которые просят после тренировки: "Останься, побей мне". Тренер вратарей уже кричит: "Саша, давай заканчивай!" А он: "Погоди, еще немного". А Джикия – настоящий гладиатор, который стоит в защите стеной.

Признаюсь, прошлой зимой я думал: Георгию наверняка понадобится время в "Спартаке". И я в восторге, как быстро он вышел на новый уровень. В "Амкаре" Джикия не показывал своего нынешнего класса. Зато по шуткам только он мог сравняться с Салугиным. Вместе они творили настоящий цирк! (Александр МУЙЖНЕК)

Напомним, 23-летний Селихов выступал за "Амкар" с 2014 по 2016 год, после чего перешел в "Спартак". 24-летний Джикия играл в составе пермяков с 2015 по 2016 год, а затем присоединился к московскому клубу.

Бодул в текущем сезоне провел 16 матчей в чемпионате России, забил гол и отдал три результативные передачи.

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