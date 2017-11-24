Дарко Бодул: "Гаджиев не ставил меня из-за лимита? Надеюсь, я стану русским парнем и смогу играть"

Нападающий "Амкара" Дарко Бодул в интервью "СЭ" отметил, что был бы не против получить российское гражданство. Он также добавил, что его шокировал защитник Брайн Идову, который хорошо говорит по-русски и по-английски.

– Даже если я не забиваю, все равно играю в свою игру, могу показать какие-то трюки, скиллы, – сказал Бодул. – Да, "Амкар" – оборонительная команда, не получает много шансов в атаке, но если получает – старается все использовать. С "Локомотивом" это получилось уже на первой минуте, с "Рубином" – в концовке.

– До вашей травмы Гаджиев говорил: "Не можем ставить Бодула из-за лимита".

– Надеюсь, я стану русским парнем и тогда смогу играть, ха-ха! А почему нет? Мне все нравится в России.

– Знаю игроков "Амкара", которые засыпали на теории Гаджиева. Вы держитесь?

– Приходилось привыкать: школу я давно разлюбил! Но предматчевые установки Гаджиева очень вдохновляют, тренер всегда готовит новую речь. Плюс много читает и часто цитирует что-то умное.

– Брайан Идову только что забил Аргентине за сборную Нигерии и при этом в совершенстве владеет русским. Вас Идову поразил?

– Шокировал! Когда я услышал, как он разговаривает по-русски, сразу спросил: "Бро, откуда ты?" Он сказал: "Из Питера. Ну, то есть, я русский". Я подумал: "А я ведь только приехал в Россию. Что меня дальше-то ждет?" Не меньше удивило, что Брайан еще и отлично знает английский. В "Амкаре" таких людей почти нет. (Александр МУЙЖНЕК)

В текущем сезоне Бодул провел 16 матчей в чемпионате России, забил гол и отдал три результативные передачи.

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