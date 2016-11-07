Дар Королев: "Не понимаю людей, которые постоянно критикуют Акинфеева"

Голкипер "Леганеса" Дар Королев отметил, что критика давит на вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, который имеет рекордную серию из 41-го матча Лиги чемпионов, в которых он пропускал голы. По словам 20-летнего россиянина, Акинфееву необходима поддержка.

- Это сильно давит психологически, - приводит "Р-Спорт" слова Королева. - Считаю, что Акинфеев – вратарь очень высокого уровня, он это доказывал и доказывает. И я не понимаю людей, которые постоянно критикуют и осуждают. Да, он допускал какие-то ошибки, но это у всех бывает. Не вижу смысла постоянно критиковать. А он – вратарь сборной, и за все годы в национальной команде и клубе он заслужил уважение. Считаю, что критику в его адрес надо минимизировать, а все эти подсчеты "не сухих" матчей на европейском уровне – мелочность.

- В Испании можете себе представить подобную ситуацию?

- Мне кажется, что это все-таки ближе к нашему менталитету. Да, в Испании тоже критикуют после ошибок и провалов, но это проходит и забывается. Как говорится, прошли и пошли дальше, и давление не усугубляется. Так что, думаю, это все же ближе к России, любят у нас покритиковать (смеется).