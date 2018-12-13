"Данные факты исключают прием алкоголя". Адвокат рассказала о допинг-пробах Кокорина

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что 27-летний спортсмен более 40 раз проходил допинг-контроль с 2012 года. Она добавила, что к ее клиенту никогда не было претензий.

- В комментариях на своей странице я часто вижу голословные обвинения Кокорина Александра в разгульном образе жизни с употреблением алкоголя. Что противоречит объективным данным, причем с участием международных допинговых комиссаров.

Например: с апреля по сентябрь 2018 года Александр Кокорин вместе с еще рядом футболистов, входящих в расширенный список кандидатов в сборную команду России по футболу, находился в системе тестирований Русада - то есть он должен был с помощью специальной программы ADAMS - сообщать национальной антидопинговой организации о своем местоположении. Александр не получил ни одного замечания от служб и всегда был готов к визиту допинг - офицеров в любое время суток, в любой точке мира.

Данные статистики за 2017 год говорят о том, что российские спортсмены около 200 раз получали предупреждения за неправильное заполнение данных в системе ADAMS. К Кокорину замечаний и предупреждений не было. С 2012 года Александр сдавал допинг – пробы более 40 раз: это был и внезапный контроль после матчей. Данные факты исключают, в том числе и прием алкоголя, - написала Стукалова в своем Инстаграме.

Напомним, Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

Все о чемпионате России - здесь