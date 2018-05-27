Данни: "Зениту" важно назначить российского тренера. Семак - идеальная кандидатура"

Бывший капитан "Зенита" Данни считает, что главного тренера "Уфы" Сергея Семака стоит пригласить в питерский клуб. В сезоне-2017/18 "Зенит" возглавлял Роберто Манчини, который по окончании сезона ушел в сборную Италии. Семак считается одним из главных кандидатов на его замену.

– Тренером "Зенита" может стать Сергей Семак. Как вам такой вариант?

– Думаю, это идеальная кандидатура. Он знает клуб изнутри, провел прекрасный сезон с "Уфой". Его все уважают как личность. Если Семак станет тренером "Зенита", зауважают еще больше. Мне очень нравилось с ним работать – и когда мы были игроками, и когда Семак ненадолго, на две недели, возглавил команду. Просто идеальный вариант! Семак знает российский чемпионат, игроков, соперников. Для "Зенита" важно назначить российского тренера. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Полностью интервью Данни