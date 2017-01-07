13:17 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Данни: "Шансы "Зенита" на чемпионский титул ничуть не меньше, чем у "Спартака"

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Полузащитник "Зенита" Данни высказал мнение о том, что команда из Санкт-Петербурга сможет стать чемпионом России в нынешнем сезоне, что позволит сине-бело-голубым вновь выступить в Лиге чемпионов. По словам португальского хавбека, "Спартак" набрал хорошую форму в первой части сезона, но шансы "Зенита" на чемпионский титул ничуть не меньше, чем у красно-белых.

– Думаю, в этом году "Зенит" станет чемпионом России и сможет в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов, - сказал Данни в эфире программы "Детский вопрос". - Мы постараемся сделать все, чтобы опередить "Спартак" в чемпионской гонке. Красно-белые набрали хорошую форму, но "Зенит" все равно лучше. У нас в составе есть много хороших игроков высокого класса.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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merniloskut

Комплекс неполноценности на лице!)))

13:36

Mik vik

Тов. Данни, шансы Зенита меньше ровно на 5 очков.

13:29

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