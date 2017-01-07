Данни: "Роналду превосходит Месси по игровым качествам"

Полузащитник "Зенита" Данни считает, что нападающий "Реала" Криштиану Роналду по игровым качествам превосходит форварда "Барселоны" Лионеля Месси. Португальский хавбек также выразил надежду на то, что его сыновья смогут достигнуть таких же высоких результатов, как и его партнер по национальной сборной.

– Я считаю, что Роналду по игровым качествам превосходит Месси, – сказал Данни в эфире программы "Детский вопрос". – Он каждый сезон забивает около 40 голов. К нему приковано огромное внимание прессы и болельщиков. Это очень непросто.

За какую сборную будут играть мои сыновья? Я бы хотел, чтобы за сборную Португалии, а там посмотрим. Главное, чтобы они играли в футбол на профессиональном уровне. Сейчас они учатся в английской школе, но у них каждую неделю есть урок русского языка.

Я получил разрыв крестообразных связок правого колена в третий раз в своей карьере. Надеюсь, у моих детей не будет таких травм. Реабилитация проходит очень тяжело и занимает много времени. Я стараюсь много читать, но куда больше времени занимает телефон и компьютерные игры на приставке. Мы часто играем с детьми в футбол. Надеюсь, сыновья смогут достигнуть таких же высот, как Криштиану Роналду.