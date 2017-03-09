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Данни признан лучшим игроком "Зенита" в феврале

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Полузащитник "Зенита" Данни признан болельщиками лучшим игроком прошлого месяца, сообщает пресс-служба клуба. Второе место в голосовании занял защитник Доменико Кришито, а замкнул тройку лучших голкипер Юрий Лодыгин.

33-летний португалец в феврале принял участие в пяти матчах, в которых его команда одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела два поражения. Отмечается, что для Данни это первая подобная награда.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-03-09-danni-priznan-g-drive-luchshim-igrokom-fevralya.htm

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КОММЕНТАРИИ (1)
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foreverCSKAforever

Странный выбор. Среди этих лузеров в феврале можно было бы Лодыгина отметить, т.к. он сохранил видимость интриги после матча в Брюсселе. А за какие заслуги в "лучшие" попали полевые игроки? Может ГСО среди себя одного проводил это голосование?

14:04

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