Данни признан лучшим игроком "Зенита" в феврале

Полузащитник "Зенита" Данни признан болельщиками лучшим игроком прошлого месяца, сообщает пресс-служба клуба. Второе место в голосовании занял защитник Доменико Кришито, а замкнул тройку лучших голкипер Юрий Лодыгин.

33-летний португалец в феврале принял участие в пяти матчах, в которых его команда одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела два поражения. Отмечается, что для Данни это первая подобная награда.