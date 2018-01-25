18:42 | Футбол — РФПЛ

Данни пообщался с Кришито и Фурсенко. Фото

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Экс-полузащитник "Зенита" Данни, ныне выступающий за "Славию", встретился с бывшими партнерами по питерскому клубу во время товарищеского матча. В частности, перед встречей португалец пообщался с защитником Доменико Кришито и президентом клуба Сергеем Фурсенко.

Трансляция матча "Зенит" - "Славия"

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Jah connect

Данни достаточно хорошо изучил русский язык за полтора десятка лет в России) И в отличии от большинства баламошек умеет говорить на великом и могучем , а не квакать))

19:29

shpasic

баламошка, бакланы не мычат и не квакают!

19:19

баламошка

На каком языке? Мычали и квакали?

18:49