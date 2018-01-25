Данни пообщался с Кришито и Фурсенко. Фото

Экс-полузащитник "Зенита" Данни, ныне выступающий за "Славию", встретился с бывшими партнерами по питерскому клубу во время товарищеского матча. В частности, перед встречей португалец пообщался с защитником Доменико Кришито и президентом клуба Сергеем Фурсенко.

Трансляция матча "Зенит" - "Славия"