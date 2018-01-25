Данни пообщался с Кришито и Фурсенко. Фото

Экс-полузащитник "Зенита" Данни, ныне выступающий за "Славию", встретился с бывшими партнерами по питерскому клубу во время товарищеского матча. В частности, перед встречей португалец пообщался с защитником Доменико Кришито и президентом клуба Сергеем Фурсенко.
Трансляция матча "Зенит" - "Славия"
Встреча дня-2 😍 pic.twitter.com/Vng0O3nE3G– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 25 января 2018 г.
Jah connect
Данни достаточно хорошо изучил русский язык за полтора десятка лет в России) И в отличии от большинства баламошек умеет говорить на великом и могучем , а не квакать))
19:29
shpasic
баламошка, бакланы не мычат и не квакают!
19:19
баламошка
На каком языке? Мычали и квакали?
18:49