11:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Данни отправился в Москву на переговоры?

Данни отправляется в Москву. Фото Инстаграм Данни
Данни отправляется в Москву. Фото Инстаграм Данни
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Бывший полузащитник "Зенита" Мигель Данни выложил в своем Инстаграме запись, что он отправляется в Москву на поезде. Ранее "СЭ" сообщал, что в услугах 33-летнего полузащитника заинтересованы два клуба РФПЛ. "Краснодар" и московское "Динамо" проявляют предметный интерес к экс-зенитовцу. 

Данни перешел в "Зенит" летом 2008 года из "Динамо". На его счету 256 матчей за сине-бело-голубых, 68 голов и 76 результативных передач. С питерской командой он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и обладателем Суперкубка УЕФА. 

 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Гаттузо Крут!!!!!!#!

у полицаев нет бабок, одни долги ,притом огромные. И почему стоит вопрос. Т.е. он почти поехал или не поехал....

12:12

alex-ls

в арарат поехал :D

12:11

баламошка

Динаме подойдёт, а вот Краснодару не нужон.

12:03

inspire

у Динамо бабосы есть??? и где они их взяли?

12:02