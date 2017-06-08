Данни отправился в Москву на переговоры?

Бывший полузащитник "Зенита" Мигель Данни выложил в своем Инстаграме запись, что он отправляется в Москву на поезде. Ранее "СЭ" сообщал, что в услугах 33-летнего полузащитника заинтересованы два клуба РФПЛ. "Краснодар" и московское "Динамо" проявляют предметный интерес к экс-зенитовцу.
Данни перешел в "Зенит" летом 2008 года из "Динамо". На его счету 256 матчей за сине-бело-голубых, 68 голов и 76 результативных передач. С питерской командой он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и обладателем Суперкубка УЕФА.
Гаттузо Крут!!!!!!#!
у полицаев нет бабок, одни долги ,притом огромные. И почему стоит вопрос. Т.е. он почти поехал или не поехал....
12:12
alex-ls
в арарат поехал :D
12:11
баламошка
Динаме подойдёт, а вот Краснодару не нужон.
12:03
inspire
у Динамо бабосы есть??? и где они их взяли?
12:02