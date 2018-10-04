Данни - о завершении карьеры: "Надеюсь, тело позволит доиграть до 37 лет"

Экс-полузащитник "Зенита" и "Славии" Мигель Данни, выступающий сейчас в португальском "Маритиму", в интервью "СЭ" рассказал о том, что еще не думал, чем займется после окончания карьеры футболиста. По словам Данни, он планирует играть до 37 лет.

– Мигел, как жизнь?

– Замечательно! Счастлив снова быть дома, на Мадейре, в "Маритиму" – клубе, которому, как и "Зениту", принадлежит мое сердце. Отсюда я уехал мальчишкой, а вернулся взрослым мужчиной. Получаю удовольствие от футбола, от времени, которое провожу с семьей. Это совершенно особенные эмоции. Я ведь совсем немного отыграл в Португалии, больше времени провел в России. Надеюсь, смогу еще принести своей команде пользу.

– Вам 35. Сколько еще готовы посвятить футболу?

– Этим летом я подписал с "Маритиму" двухлетний контракт, который планирую отработать до конца и играть на своем максимальном уровне, потому что чувствую себя хорошо. Но если пойму, что что-то идет не так – не будет хватать сил или здоровья, – то завершу карьеру досрочно. И все же надеюсь, тело позволит доиграть до 37.

– А потом?

– Не хочу думать об этом. Пока что я наслаждаюсь игрой с прежней страстью, а там посмотрим. Могу с уверенностью сказать, что останусь тесно связан с футболом, правда, еще не знаю, в какой роли – агента, спортивного директора или тренера.

– Когда вы последний раз были в Петербурге?

– С тех пор, как ушел из "Зенита", не был еще ни разу. Однако надеюсь, что приеду очень скоро, потому что соскучился и хочу вместе с семьей вновь встретиться с этим городом.

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