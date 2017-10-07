Данни – о смерти Сарсании: "Я в шоке! Только вчера разговаривал с ним"

Бывший полузащитник "Зенита" Данни, выступающий за "Славию", шокирован смертью спортивного директора сине-бело-голубых Константина Сарсании. Специалист скончался сегодня на 50-м году жизни.

– Покойся с миром. К сожалению, человек, который отвечал за мой переход в "Зенит", умер, – написал Данни на своей странице в Инстаграме. – Вчера я разговаривал с ним по телефону... Я в шоке! Пусть Бог дарует мир твоей душе и много сил вашей семье!

Скончался Константин Сарсания//

Причиной смерти Сарсании стал оторвавшийся тромб