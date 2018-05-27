Данни: "Не скажу, что у Денисова тяжелый характер"

Бывший капитан "Зенита" Данни подчеркнул, что у него с экс-хавбеком клуба Игорем Денисовым не было конфликтов. По мнению португальца, Денисов сыграл важную роль в чемпионстве "Локомотива".

– Игорь Денисов рассказал, что просил приобрести звездных иностранцев, а также повысить зарплату костяку команды. Знаете эту историю?

– Он правда так сказал? Ну, тогда нет повода ему не верить. Хотя я об этой истории не знал. Для меня Игорь – топовый футболист. В этом году он был в отличной форме и помог "Локо" стать чемпионом. Я его очень уважаю. Денисов – сильная личность. У меня с ним всегда были нормальные отношения, очень нравилось играть с ним. Денисов делал все ради команды, думаю, точно так же он играл и за "Локомотив".

– Но у него тяжелый характер?

– Не скажу, что тяжелый. Считаю, что во всех клубах должны быть такие неравнодушные люди. А если каждый будет думать: "Проиграли? Да ничего страшного", то это не очень хорошо для команды. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

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