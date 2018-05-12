Данни - Кришито: "Очень грустно, что ты уходишь из "Зенита"

Бывший полузащитник "Зенита" Данни обратился к защитнику команды Доменико Кришито. Итальянец в матче 30-го туре чемпионата России против "СКА-Хабаровск" в последний раз сыграет за команду из Санкт-Петербурга.

- Привет, Миммо! Как дела, друг? Сегодня не самый веселый день для меня, потому что ты уезжаешь из России, уходишь из "Зенита". День, который, я думаю, не доставляет радости никому из болельщиков "Зенита" да и вообще никому из тех, кто следит за чемпионатом России. Но все равно важно, что за эти семь лет ты проделал хорошую работу, относился к делу с присущим тебе профессионализмом, - сказал португалец в интервью официальному сайту клуба. - Ты очень хороший и очень сильный игрок, и мне очень жаль, что ты покидаешь команду. Ты знаешь, что я люблю тебя как игрока и как очень близкого мне человека. Желаю всего самого лучшего тебе и твоей семье. Ты - мой брат. Скоро увидимся - или на Мадейре, или в Италии. Друг мой, очень грустно видеть, что ты уезжаешь. С "Зенитом" ты становился чемпионом России, а для меня было большим удовольствием играть с тобой в футболке одного клуба. Целую крепко, друг.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Зенит" - "СКА-Хабаровск". Он состоится 13 мая и начнется в 14.00 по московскому времени.

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